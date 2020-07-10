На 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят российский след в разговорах президента и энергетике

В пятницу, 10 июля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят российский след в разговорах украинского президента и в отечественной энергетике.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

Также в студии ожидается прямое включение бастующих шахтеров.

Участие в обсуждении примут:

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;

Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК;

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 30 июня шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности Андрея Геруса, и возвращение долгов государственному Центрэнерго, которое является подконтрольным Коломойскому. Президент Зеленский, который вышел к шахтерам под ОП, не сдержал обещания о погашении долгов госкомпании "Центрэнерго" перед государственными угледобывающими предприятиями.