На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят российский след в разговорах президента и энергетике
В пятницу, 10 июля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят российский след в разговорах украинского президента и в отечественной энергетике.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
Также в студии ожидается прямое включение бастующих шахтеров.
Участие в обсуждении примут:
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;
Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";
Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК;
Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;
Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 30 июня шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности Андрея Геруса, и возвращение долгов государственному Центрэнерго, которое является подконтрольным Коломойскому. Президент Зеленский, который вышел к шахтерам под ОП, не сдержал обещания о погашении долгов госкомпании "Центрэнерго" перед государственными угледобывающими предприятиями.