На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят причины гибели курсантов в Ан-26 и конфликт в Нагорном Карабахе
В пятницу, 2 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят причины гибели курсантов в самолете Ан-26 в Чугуеве на Харьковщине, а также конфликта в Нагорном Карабахе.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Почему погибли 26 военных во время учебного полета?
В каком состоянии украинская военная авиация?
Есть ли будущее у Воздушных сил Украины?
Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?
Беларусь: спортсмены против Лукашенко.
Гости студии:
Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, председатель Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;
Михаил Саакашвили, Председатель Исполнительного комитета реформ, Президент Грузии (2004 - 2013);
Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005);
Игорь Романенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса;
Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;
Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.
Всенародное честное голосование – еженедельно, а не раз в несколько лет. Такую цель ставит команда "Электронной демократии". Это независимый онлайн-проект по изучению общественного мнения, который создал Савик Шустер вместе с лучшими программистами и социологами Украины.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 случилась в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Оказалось, что у левого двигателя самолета ВСУ Ан-26, который разбился, был превышен срок службы.