На 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят причины гибели курсантов в Ан-26 и конфликт в Нагорном Карабахе

В пятницу, 2 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят причины гибели курсантов в самолете Ан-26 в Чугуеве на Харьковщине, а также конфликта в Нагорном Карабахе.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Почему погибли 26 военных во время учебного полета?

В каком состоянии украинская военная авиация?

Есть ли будущее у Воздушных сил Украины?

Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Беларусь: спортсмены против Лукашенко.

Гости студии:

Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, председатель Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;

Михаил Саакашвили, Председатель Исполнительного комитета реформ, Президент Грузии (2004 - 2013);

Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005);

Игорь Романенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса;

Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;

Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.

Всенародное честное голосование – еженедельно, а не раз в несколько лет. Такую цель ставит команда "Электронной демократии". Это независимый онлайн-проект по изучению общественного мнения, который создал Савик Шустер вместе с лучшими программистами и социологами Украины.

Присоединяйтесь к самым активным и прогрессивным гражданам Украины уже сейчас. Смотрите сегодня прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера" и участвуйте в голосовании. Для этого просто добавьте в ваш телефон или компьютер бот "Электронной демократии" и следуйте подсказкам электронного помощника:

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