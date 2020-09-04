На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние события в Беларуси и реакцию на них Украины

Марина Погорилко Общество 17:48, 4.09.2020 Обновлено: 18:53, 4.09.2020

В пятницу, 4 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние события в Беларуси, реакцию на них Украины и операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер".

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Чем закончатся протесты в Беларуси?

  • Как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве?

  • Действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер"?

  • И есть ли среди окружения президента предатель?

Гости студии:

  • Леонід Кравчук, президент Украины (1991-1994);

  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

  • Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

  • Валерий Кондратюк, глава Службы внешней разведки Украины;

  • Мария Колесникова, член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыка;

  • Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;

  • Ирина Верещук, народный депутат, "слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

  • Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;

  • Виталий Романенко, Генерал-лейтенант, Начальник Департамента военной контрразведки СБУ (2003-2006)

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

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