На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние события в Беларуси и реакцию на них Украины

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят протесты в Беларуси. Фото: скриншот видео.

В пятницу, 4 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние события в Беларуси, реакцию на них Украины и операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер".

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Чем закончатся протесты в Беларуси?

Как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве?

Действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер"?

И есть ли среди окружения президента предатель?

Гости студии:

Леонід Кравчук , президент Украины (1991-1994);

Роман Машовец , заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Дмитрий Кулеба , министр иностранных дел Украины;

Арсений Яценюк , министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Мария Колесникова , член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыка;

Вероника Цепкало , жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;

Ирина Верещук , народный депутат, "слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Алексей Гончаренко , народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич , народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Валентин Наливайченко , глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Игорь Смешко , глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Виталий Романенко , Генерал-лейтенант, Начальник Департамента военной контрразведки СБУ (2003-2006)

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

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