На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние события в Беларуси и реакцию на них Украины

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят протесты в Беларуси. Фото: скриншот видео.
В пятницу, 4 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние события в Беларуси, реакцию на них Украины и операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер".
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Чем закончатся протесты в Беларуси?
Как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве?
Действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер"?
И есть ли среди окружения президента предатель?
Гости студии:
Леонід Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Роман Машовец, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
Мария Колесникова, член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыка;
Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;
Ирина Верещук, народный депутат, "слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;
Виталий Романенко, Генерал-лейтенант, Начальник Департамента военной контрразведки СБУ (2003-2006)
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Лукашенко шестой победил на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановська набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, политзаключенного Виктора Бабарика потребовал от властей провести новые честные выборы до 15 сентября.
Об акции протеста в Беларуси 14 августа читайте в нашем материале по ссылке.
Также 16 августа в Минске прошли два митинга, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию.
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