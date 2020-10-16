На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят опрос Зеленского: в чем замысел президента

В пятницу, 16 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят опрос, который должен состояться в Украине в день выборов, 25 октября, по инициативе президента Владимира Зеленского, и попытаются понять в чем заключается его замысел.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии развернется дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Почему Президент Украины хочет провести всеукраинский опрос в день выборов?

Сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное?

Смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти?

Кто разгонял фейки о проститутках на Майдане?

Участие в обсуждении примут:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За Жизнь";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Александра Устинова, народный депутат, "ГОЛОС";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009- 2013);

Денис Бигус, основатель Bihus.Info;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).

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