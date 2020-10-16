На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят опрос Зеленского: в чем замысел президента
В пятницу, 16 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят опрос, который должен состояться в Украине в день выборов, 25 октября, по инициативе президента Владимира Зеленского, и попытаются понять в чем заключается его замысел.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии развернется дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Почему Президент Украины хочет провести всеукраинский опрос в день выборов?
Сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное?
Смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти?
Кто разгонял фейки о проститутках на Майдане?
Участие в обсуждении примут:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За Жизнь";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Александра Устинова, народный депутат, "ГОЛОС";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009- 2013);
Денис Бигус, основатель Bihus.Info;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам хотят поставить вопрос о медицине, школе и парламенте.
В ОП рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может только настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны в Донбассе и "зрады" ждать не стоит.
Впоследствии президент назвал и второй пункт с опроса: поддерживают ли украинцы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил суть второго вопроса и сказал, что он удивлен "истерикой", которую оно спровоцировало.
В соцсетях распространили полный список вопросов, которые готовится поставить украинский президент Владимир Зеленский во время "всенародного опроса". Его подтвердили в Офисе президента.