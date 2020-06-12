На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коррупцию в налоговой и таможне
В пятницу, 12 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, сколько бюджет Украины теряет от коррупционных схем в налоговой службе и таможне.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
"Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, может, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят кого-то из топ-коррупционеров страны?" – говорится в анонсе.
Гостями студии станут:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ;
Юлия Кузнецова, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
Игорь Уманский, советник председателя Офиса Президента Украины;
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 – март 2020)
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного Платформа – За жизнь";
Иван Крулько, народный депутат, ВО " Батьківщина";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);
Анатолий Макаренко, председатель Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-главе СБУ и бывшему вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому возглавить таможню.