На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коррупцию в налоговой и таможне

В пятницу, 12 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, сколько бюджет Украины теряет от коррупционных схем в налоговой службе и таможне.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

"Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, может, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят кого-то из топ-коррупционеров страны?" – говорится в анонсе.

Анонс "Свобода слова Савика Шустера"

Гостями студии станут:

Сергей Марченко , министр финансов Украины;

Михеил Саакашвили , председатель Исполнительного комитета реформ;

Юлия Кузнецова , заместитель председателя Офиса Президента Украины;

Игорь Уманский , советник председателя Офиса Президента Украины;

Алексей Гончарук , премьер-министр Украины (август 2019 – март 2020)

Юлия Тимошенко , лидер партии "Батьківщина";

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционного Платформа – За жизнь";

Иван Крулько , народный депутат, ВО " Батьківщина";

Николай Катеринчук , лидер Европейской партии Украины;

Роман Насиров , председатель Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);

Анатолий Макаренко, председатель Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-главе СБУ и бывшему вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому возглавить таможню.