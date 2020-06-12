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12 июня • обновлено в 18:29
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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коррупцию в налоговой и таможне

1.3т
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В пятницу, 12 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, сколько бюджет Украины теряет от коррупционных схем в налоговой службе и таможне.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

"Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, может, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят кого-то из топ-коррупционеров страны?" – говорится в анонсе.

Анонс "Свобода слова Савика Шустера"

Анонс "Свобода слова Савика Шустера"

Гостями студии станут:

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ;

  • Юлия Кузнецова, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

  • Игорь Уманский, советник председателя Офиса Президента Украины;

  • Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 – март 2020)

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного Платформа – За жизнь";

  • Иван Крулько, народный депутат, ВО " Батьківщина";

  • Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

  • Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);

  • Анатолий Макаренко, председатель Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-главе СБУ и бывшему вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому возглавить таможню.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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