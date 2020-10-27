На Сумщине жители организовали фейковые выборы: полиция объявила подозрение

Полиция объявила подозрение организатору незаконных выборов в селе Сосновка Конотопского района Сумской области 25 октября.

Из-за нежелания присоединять их село к Поповской объединенной территориальной громаде часть местных жителей создала незаконный избирательный участок для проведения местных выборов, сообщила пресс-служба МВД.

Селяне решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и главу Сосновского сельсовета. Для этого собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещение под участок предоставил местный предприниматель.

Как реквизиты "фейкового" избирательного участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время, как настоящая комиссия работала по другому адресу.

"Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора", – говорится в сообщении.

Председателю фиктивной участковой избирательной комиссии объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 157 – "Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя" и ч. 1 ст. 353 – "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе глава Приморской райадминистрации, кандидат в депутаты от "Доверяй делам" Марат Королев устроил разборки на заседании участковой избирательной комиссии. Возмущение чиновника вызвало то, что члены комиссии не позволяли проводить видеофиксацию заседания.