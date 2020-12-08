На Сумщине женщина за 4 дня "сгорела" от COVID-19: с температурой 40 ходила на работу

В Ахтырке Сумской области от коронавируса (COVID-19) умерла 55-летняя женщина. Ирина Чернецкая попала в больницу с воспалением легких и через 4 дня скончалась.

Как говорится в сюжете "Надзвичайних новин", у женщины резко поднялась температура до 40 градусов, но она все равно пошла на работу.

Но температура не падала и Чернецкая все-такие отправилась домой, не доработав до конца дня. И только через 4 дня семейный врач сообщил ей результаты анализов: коронавирус и рентген показал двустороннее воспаление легких.

"Ей было не хуже и не лучше. Ходила в туалет, кушала, отлеживалась, не жаловалась. Принимала таблетки. При этом температура не падала", – рассказал муж Михаил Чернецкий.

Только через сутки родные вызвали скорую помощь, но места в опорной Тростянецкой больнице не было. Поэтому ее положили в местную Ахтырскую больницу, но через 4 дня она умерла. По словам врачей, пациентку привезли в тяжелом состоянии.

"Состояние пациентки было тяжелым, а в последние дни очень тяжелым. Декомпенсированная форма диабета, интоксикация и коронавирусная пневмония", – сказал заместитель главы Ахтырской районной больницы Александр Лысенко.

Родные умершей обвиняют в ее смерти семейного врача, который не сразу направил женщину в больницу. По мнению ее коллег по работе, пока Чернецкая была неделю дома, ее состояние существенно ухудшилось.

Однако семейный врач Ефим Досий сказал, что на момент приема пациентки, она не нуждалась в госпитализации. Да и к тому мест в больнице нет, медучреждения заполнены больными.

Глава Тростянецкого центра первичной медпомощи Светлана Лобола подтвердила, что мест в больницах нет и больных с легкой пневмонией лечат дома.

"Было упущено время. Нужно было с первого дня класть ее в больницу, хотя бы в коридоре. А дома мы не могли ей помочь. Мы ждали ее смерти, я так понял", – добавил вдовец.

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