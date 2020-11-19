На Сумщине женщина умерла у входа в больницу после сдачи теста на COVID-19

В среду, 18 ноября, в Путивле Сумской области женщина умерла перед входом в больницу.

Как сообщают "Путивльские ведомости" в Facebook, примерно в 14:00 на территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача.

По словам директора Путивльской больницы Светланы Семененко, еще неделю назад врач направила ее на рентген, на снимке обнаружили бронхит.

"Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически", – отметила она.

Семейный врач якобы обзвонила все медицинские учреждения, профилированные под госпитализацию COVID-больных, в поисках свободного места, но женщину так и не госпитализировали.

В комментариях кума умершей написала, что в понедельник у женщины взяла мазок на коронавирус из носа и горла. Еще один мазок взяли уже после смерти, но результатов еще нет.

Еще одна знакомая погибшей обвинила семейного врача Аллу Чижик в халатности. Врач ей ответила, что на приеме пациентке была вызвана экстренная медицинская помощь, которая отказалась выехать.

"Мне ответили, что если я найду место в стационаре для пациентки, ее приедут и транспортируют. В течение двух часов я искала место по всей области. В ЦРБ пациентка поехала машиной", – утверждает она.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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