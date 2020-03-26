Главная Новости
26 марта • обновлено в 11:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Сумщине зафиксирован второй случай коронавируса

1.7т
Читать материал на украинском

В Сумах в четверг, 26 марта, зафиксировали первый в городе случай заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил заместитель городского головы Сум Максим Галицкий, передает Укринформ. Отмечается, что пациентка недавно вернулась из Чехии.

"Болезнь поразила 49-летнюю женщину. В Украину она приехала 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус", – рассказал он.

На Сумщине зафиксирован второй случай коронавируса

На Сумщине зафиксирован второй случай коронавируса

forbes.ru

Это уже второй случай в области. 25 марта стало известно о смерти в городе Конотоп Сумской области 76-летней женщины, экспресс-тест которой показал COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным Минздрава, всего в Украине коронавирусом уже заразились 156 человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги