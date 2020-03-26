В Сумах в четверг, 26 марта, зафиксировали первый в городе случай заражения коронавирусом.

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Об этом сообщил заместитель городского головы Сум Максим Галицкий, передает Укринформ. Отмечается, что пациентка недавно вернулась из Чехии.

"Болезнь поразила 49-летнюю женщину. В Украину она приехала 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус", – рассказал он.

На Сумщине зафиксирован второй случай коронавируса forbes.ru

Это уже второй случай в области. 25 марта стало известно о смерти в городе Конотоп Сумской области 76-летней женщины, экспресс-тест которой показал COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным Минздрава, всего в Украине коронавирусом уже заразились 156 человек.

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