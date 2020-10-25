На Сумщине устроили выборы на фейковом участке: бюллетени напечатали самостоятельно

В Сумской области в селе Сосновка Конотопского района зафиксировали работу незаконного избирательного участка. Он организовал голосование в сельский совет, который отказался входить в состав ОТО.

Об этом в день выборов 25 октября сообщила сотрудница "Опоры" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook. По ее словам, такая УИК действовала под идентичным номером, что и настоящая – №590211, а бюллетени ее организаторы напечатали самостоятельно.

"Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, они получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий", – написала она.

Примечательно, что у фейкового участке в селе играла музыка – так людей приглашали на голосование и они шли туда вместо настоящего, где наблюдалась очень низкая явка избирателей.

Фейковый избирательный участок на Конотопщине

"Он в глубине села расположен и у него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", – добавила Айвазовская.

По оценкам юристов "Опоры", это грубое нарушение законодательства. Организаторам грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до трех лет.

По данным правоохранителей, "дополнительный избирательный участок на Конотопщине неизвестные лица, по предварительному сговору между собой, открыли в помещении дома культуры и действительно раздавали напечатанные "собственными силами" бюллетени.

"Лица, которые организовали имитационный участок, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование", – говорится в сообщении Нацполиции Украины в Telegram.

Отмечается, что полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Скриншот Facebook Ольга Айвазовская

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