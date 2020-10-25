На Сумщине устроили выборы на фейковом участке: бюллетени напечатали самостоятельно

В Сумской области в селе Сосновка Конотопского района зафиксировали работу незаконного избирательного участка. Он организовал голосование в сельский совет, который отказался входить в состав ОТО.

Об этом в день выборов 25 октября сообщила сотрудница ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook. По ее словам, такая УИК действовала под идентичным номером, что и настоящая – №590211, а бюллетени ее организаторы напечатали самостоятельно.

"Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, они получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий", – написала она.

Примечательно, что у фейкового участке в селе играла музыка – так людей приглашали на голосование и они шли туда вместо настоящего, где наблюдалась очень низкая явка избирателей.

"Он в глубине села расположен и у него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", – добавила Айвазовская.

По оценкам юристов ОПОРЫ, это грубое нарушение законодательства. Организаторам грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до трех лет.

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