На Сумщине устроили выборы на фейковом участке: бюллетени напечатали самостоятельно
Незаконная УИК действовала под идентичным номером, что и настоящая
В то же время на последней наблюдалась очень низкая явка избирателей
Организаторам-нарушителям грозит от 3 до 4 лет ограничения или лишения свободы
В Сумской области в селе Сосновка Конотопского района зафиксировали работу незаконного избирательного участка. Он организовал голосование в сельский совет, который отказался входить в состав ОТО.
Об этом в день выборов 25 октября сообщила сотрудница ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook. По ее словам, такая УИК действовала под идентичным номером, что и настоящая – №590211, а бюллетени ее организаторы напечатали самостоятельно.
"Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, они получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий", – написала она.
Примечательно, что у фейкового участке в селе играла музыка – так людей приглашали на голосование и они шли туда вместо настоящего, где наблюдалась очень низкая явка избирателей.
"Он в глубине села расположен и у него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", – добавила Айвазовская.
По оценкам юристов ОПОРЫ, это грубое нарушение законодательства. Организаторам грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до трех лет.
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