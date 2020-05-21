На Сумщине учительницу вернули на работу после "захвата" детей в заложники. В школе паника, а власти отмалчиваются

Учительница, которая попала в скандал на Сумщине, выиграла суд и возвращается на работу в школу. Полтора года назад педагог не хотела проходить аттестацию и, чтобы избежать ее, заперлась вместе с детьми в классе. В результате спасать детей приехала полиция.

В самой школе сейчас не знают, что делать, а в управлении образования хранят молчание. Родители подозревают, что за учительницей стоит какой-то покровитель, а директора учебного заведения уволили именно из-за скандала.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Закрылась с детьми в классе

В школе №6 города Шостка на Сумщине – переполох. На днях стало известно, что Апелляционный суд восстановил в должности учительницу математики Нину Кобизько, которую в 2018 году уволили со скандалом.

Тогда еще 70-летняя учительница заперла в кабинете учеников 5-го класса. Так она поступила, чтобы не пустить на свой открытый урок аттестационную комиссию.

Дети были напуганы, освобождать учеников вызвали даже полицию. Учительница не сдавалась, на все увещевания педагогов открыть двери отвечала отказом. В конце концов полицейским удалось проникнуть в класс.

Учительница математики Нина Кобизько ТСН

Некоторые ученики плакали от испуга, кому-то даже стало плохо. В школу пришли возмущенные родители. Выяснилось, что пожилая учительница не хотела проходить аттестацию, поскольку опасалась увольнения.

Дети плакали Скрин видео

Ее работой давно были не довольны родители школьников, они говорили, что никаких знаний детям она не дает. Тогда Нину Кобизько уволили.

А теперь она выиграла суд, и ее должны не только восстановить в должности, но и выплатить 100 тысяч гривен.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов рассказал OBOZREVATEL, что поскольку в этой истории уже есть решение суда, то он не может вмешиваться в эту ситуацию.

"Однако я могу посоветовать родителям, если они обратятся ко мне, чтобы внимательно следили за тем, что происходит. И чтобы тут не было предосудительного отношения учителя к детям, и нормально шел учебный процесс", - пояснил он.

"Закон об образовании дает возможность сейчас всех перевести на контракты. Он заключается сроком на один год, а потом, учитывая мнение родителей и как дети учатся, руководство школы уже решает, продолжать ли этот контракт", – добавил Горбачов.

Дети боятся ходить в школу

Родители школьников, которые учатся в этом учебном заведении, уже пишут в соцсетях, что их дети боятся возвращения Кобизько.

"Моя дочка учится в 6-м классе этой школы, она уже в панике, что эта учительница у них может преподавать. Она давно там известна своими странными поступками, и никаких особых знаний детям не дает. Конечно, будем разговаривать с руководством школы, чтобы к детям на уроки ее не ставили", – переживает мама Ольга.

Одна из мам согласилась на условиях анонимности рассказать о ситуации в школе. "Я знаю точно, что дети ее боятся. Ее в городе все знают как неадекватного человека. Классный руководитель нам рассказывала, что у этой учительницы есть какие-то покровители. Из-за нее после скандала уволили и директора школы – якобы за то, что допустила огласку этой ситуации. В школе полтора года нет директора. Проводят какие-то конкурсы, называют то одну фамилию, то другую", – говорит мама школьника.

Школьный класс Народная правда

Кроме того, по словам женщины, в самой учебном заведении не все в порядке. "Очень много детей в этой школе учится из соседних сел, они очень забиты, многие дети из неблагополучных семей. Поэтому они боятся выступать против. До сих пор в этой школе существуют поборы, нет школьного автобуса и школьники вынуждены добираться на маршрутке. Есть один бесплатный автобус, который ездит в 11:30 и 14:30. И детям, чтобы добраться домой, нужно либо раньше уходить с уроков, либо ждать следующую маршрутку. И она уже платная. Я видела, как девочка из 1-го класса опоздала на автобус и сидела, ждала маршрутку. Я ей дала денег на проезд", – рассказала родительница.

В управлении образования городского совета Шостки об этой ситуации говорить не хотят и испуганно бросают трубку, только услышав вопрос о Кобизько. Не отвечают и в самой школе.

Восстанавливаются, потому что их не умеют увольнять

Соучредитель ГО "Батьки SOS" Елена Бондаренко считает, что, как правило, шанс на восстановление таким учителям дает само руководство школ, которое проводит увольнение с юридическими ошибками.

"Они их допускают либо по незнанию, либо умышленно. Но чаще всего руководство школ просто не знает, как правильно по закону нужно увольнять. И это становится поводом таким учителям возвращаться назад", – считает Бондаренко.

К тому же у самих школ нет юристов, а юристы при управлениях или департаментах образования просто не хотят заниматься этим либо тоже не знают, как правильно это сделать.

Родители пишут в соцсетях

"Если в Киеве еще этому научились, в департаменте образования уже есть опыт, то в регионах увольняют, только когда этот учитель напишет заявление по собственному желанию. И после такой формулировки он может устроиться уже в соседнюю школу. А если допущена ошибка, то такой учитель сразу идет в суд, и там уже имеет право говорить, что закон на его стороне. Я бы посоветовала всем управлениям и департаментам образования вместе с юристами проводить ликбез для директоров школ на тему, как законно уволить сотрудника. Иначе отмыться от таких скандалов будет намного сложнее", – говорит Бондаренко.