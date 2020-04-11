На Сумщине ребенок заразился коронавирусом на детской площадке
В городе Шостка Сумской области коронавирусом заболела 12-летняя девочка во время прогулки с подружкой на детской площадке.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом в Facebook сообщил мэр города Николай Нога, отметив, что другой ребенок уже был COVID-положительным.
"Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевания коронавирусом 12 летней девочки из Шостки. Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) совместно с 9 летней подружкой, заболевание которой подтверждено ранее", – написал Нога.
"Девушки просто погуляли вместе менее часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых более 10. Все они теперь находятся в зоне риска", – добавил он.
В связи с инцидентом, мэр призвал граждан соблюдать условия карантина, особенно, накануне Пасхи, а также напомнил, что детские площадки закрыты для посещения.
"Коронавирус рядом с каждым из нас. Сейчас в городе выявлено больных коронавирусом 7 шосткинцев. Список контактных с ними лиц составляет более 50 человек", – отметил Нога.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье директор рынка нарушил правила карантина и заразился коронавирусом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.