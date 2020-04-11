На Сумщине ребенок заразился коронавирусом на детской площадке

В городе Шостка Сумской области коронавирусом заболела 12-летняя девочка во время прогулки с подружкой на детской площадке.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в Facebook сообщил мэр города Николай Нога, отметив, что другой ребенок уже был COVID-положительным.

"Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевания коронавирусом 12 летней девочки из Шостки. Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) совместно с 9 летней подружкой, заболевание которой подтверждено ранее", – написал Нога.

Девочка заразилась коронавирусом на детской площадке Фото из открытых источников

"Девушки просто погуляли вместе менее часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых более 10. Все они теперь находятся в зоне риска", – добавил он.

В связи с инцидентом, мэр призвал граждан соблюдать условия карантина, особенно, накануне Пасхи, а также напомнил, что детские площадки закрыты для посещения.

"Коронавирус рядом с каждым из нас. Сейчас в городе выявлено больных коронавирусом 7 шосткинцев. Список контактных с ними лиц составляет более 50 человек", – отметил Нога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье директор рынка нарушил правила карантина и заразился коронавирусом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!