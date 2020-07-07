В Сумской области в поселку Бурынь во время урагана погиб 13-летний школьник: ему на голову упала ветка.

Об этом сообщает ТСН. Трагедия произошла, когда мальчик ехал домой на велосипеде. С соседнего дерева отломилась ветка, пролетела около 20 метров и упала прямо на голову подростку.

Первую помощь ребенку пытались оказать случайные свидетели. Они и вызвали "скорую". Медики утверждают, что шансов выжить у него не было: парень скончался через несколько минут после того, как его привезли в больницу.

Как сообщает издание, в полиции гибель ребенка квалифицируют как несчастный случай. Родители тоже никого не обвиняют, поскольку еще год назад на месте, где произошла трагедия, все деревья подрезали. Того, что стихия начнет отрывать даже небольшие ветки, не ожидал никто.

На Сумщине ребенка убило веткой дерева Скриншот

На Сумщине ребенка убило веткой дерева Скриншот

"Хруст над головой. Я вжимаю голову – на меня или не на меня, и куда бежать, или на месте оставаться. И в этот момент проезжает мальчик на велосипеде, и у меня на глазах это все", – рассказал свидетель происшествия.

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, у него отсутствовали пульс и дыхание – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На Сумщине ребенка убило веткой дерева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе рухнувшее из-за шквального ветра дерево на улице Нежинской убило пожилую одесситку.