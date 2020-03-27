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27 марта • обновлено в 12:23
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На Сумщине подтвердили смерть женщины от коронавируса

2.1т
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У женщины, которая скончалась в Конотопе Сумской области от пневмонии, подтвердили диагноз коронавируса COVID- 19.

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Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин, уточнив, что опасной инфекцией заразились и некоторые родственники покойной.

В Конотопе от коронавируса умерла женщина

В Конотопе от коронавируса умерла женщина

1News.zp.ua

"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в центральной районной больнице, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у троих ее близких родственников. Это коронавирус", – написал глава города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Сумы
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