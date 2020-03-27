На Сумщине подтвердили смерть женщины от коронавируса

У женщины, которая скончалась в Конотопе Сумской области от пневмонии, подтвердили диагноз коронавируса COVID- 19.

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Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин, уточнив, что опасной инфекцией заразились и некоторые родственники покойной.

В Конотопе от коронавируса умерла женщина 1News.zp.ua

"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в центральной районной больнице, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у троих ее близких родственников. Это коронавирус", – написал глава города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Семенихин 25 марта заявил, что в Конотопе от коронавируса умерла 76-летняя женщина. Однако официально Минздрав эту информацию не подтвердил.

Позже выяснилось, что пациентка не была внесена в официальную статистику жертв COVID-19 из-за неправильного отбор материала для анализа.

Напомним, что больная коронавирусом женщина была родом из села Казацкое Конотопского района. Некоторое время она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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