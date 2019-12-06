На суд по делу Маркива потребовали прислать наблюдателей

Итальянская политическая партия "+ Европа" попросила Европейскую комиссию направить официальных наблюдателей на все заседания по делу осужденного в Италии нацгвардейця Виталия Маркива.

По этом сказано в сайте политической партии "+ Европа". Секретарь партии Бенедетто Делла Ведова направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Лаен и Европейском комиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерс о "деле Маркива".

"В письме Делла Ведова перечисляет противоречия и бессмысленные вещи приговора, вынесенного судебного разбирательства, ничего не доказал ни об ответственности Маркива, ни об ответственности украинских военных, и был провозглашен без всякого следствия на месте преступления.

Исходя из этого, секретарь + Европы просит президента фон дер Лаен и Комиссара Рейндерса обеспечить наличие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе Виталия Маркива", - написал на своей странице в Facebook активист итальянской общины в Италии Олесь Городецкий.

Виталий Маркив

OBOZREVATEL публикует текст письма на украинском языке.

Дело Маркива: обращение к Урсулы фон дер Ляен и Дидье Рейндерс

Госпожа Урсула фон дер Ляйен, Президент Европейской Комиссии

Господин Дидье Рейндерс, Еврокомиссар по вопросам правосудия

Госпожа Президент Комиссии,

Господин Комиссар по вопросам правосудия,

Обращаемся к Вам, Президент Комиссии и к Вам, еврокомиссар по вопросам правосудия по делу приговора, мягко говоря невероятного и неслыханного, провозглашенного Судом присяжных Павии по итальянско-украинского гражданина Виталия Маркива.

Виталий Маркив приговорен судом первой инстанции к 24 годам лишения свободы за убийство фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, политического активиста и оппонента путинского режима, Андрея Миронова и за ранение французского журналиста Уильяма Рогелона.

Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, с "логическими" реконструкциями, которые базировались на слухах и предубеждениях, при том, что следователи никогда не считали нужным выехать на место преступления.

Виталий Маркив был идеальным виновником. Он иммигрант. Более того, ему повезло: он получил итальянское гражданство, поскольку вырос в нашей стране со своей семьей. В журналистских публикациях, которые судебная власть приняла и усилила, он сразу стал официально "украинским нацистом нацистом", "бандеровцем" так же, как изображались десятилетиями советской пропагандой украинские патриоты и, как они до сих пор воспринимаются частью итальянских левых, а сейчас также популистами из "Лиги "Сальвини и" Движения 5 звезд "Казаледжо и Грилло.

Виталий Маркив был участником Революции Достоинства, Евромайдана. Благодаря его знанию итальянского языка и его доступности, в те месяцы он стал драгоценным ориентиром для многих журналистов с полуострова, которые следили за этим историческим событием. После оккупации Донбасса российскими войсками и их местными коллаборационистами, он вступил в ряды Национальной Гвардии Украины и был отправлен защищать на фронте одну позицию - телевизионную антенну на холме близ города Славянск.

Среди более 140 солдат украинской армии и членов Национальной Гвардии, которые защищали эту позицию, он был единственным военным, который имел двойное итальянско-украинское гражданство. И, собственно, во время первого визита, через много лет, к матери, которая живет в Италии, его арестовали, а затем судили.

"Доказательством" этого процесса является интервью, опубликованное "Corriere della Sera" 25 мая 2014, на следующий день после убийства Роккелли и Миронова, которое представляется как своеобразное признание преступления, и которое на самом деле является разговором Маркива с двумя журналистами, подают различные версии разговора; к тому же, один из двух журналистов, единственный, кто был его другом, после этого двойного убийства продолжал общаться и посещать Маркива, а также попросил приобрести ему бронежилет, который ему Маркив подарил.

Несоответствий и нелепостей судебного разбирательства и приговора суда первой инстанции без признания общих смягчающих обстоятельств было так много и таких, что даже делая их краткий итог остаешься под впечатлением.

Как и его коллеги из Национальной Гвардии, Маркив был вооружен АК47, полезная дальность которого - 400 метров, максимальная дальность - 800 метров. Украинская позиция находилась на расстоянии 1700 метров от места, где погибли Миронов и Роккелли.

Отличить человека с этого расстояния почти невозможно, а тем более понять, он военный или гражданский и, следовательно, намеренно убить кого-то, идентифицированного как журналиста: ведь именно это считается мотивом убийства.

Входные и выходные отверстия от пуль на автомобиле, которым журналисты прибыли на место преступления, показывают, что выстрелы шли снизу вверх. Украинские войска были дислоцированы на вершине холма, на котором размещалась телевизионная антенна, а пророссийские силы были размещены на равнине вблизи. Поэтому украинцы никогда не смогли бы стрелять снизу вверх.

Следователи никогда не расследовали причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, хотя эта территория была на тот момент под их контролем.

В мотивации приговора также отмечается, что "украинская фракция несет ответственность за дальнейшие нападения совершены аналогичным способом против других журналистов", ссылаясь на документ ОБСЕ, который говорит прямо противоположное, а именно, что за эти нападения на журналистов ответственны пророссийские силы на Донбассе и в Крыму.

Во время судебного разбирательства не было предоставлено четких доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности. Суд не предоставил никакой стоимости свидетельством Андрея Миронова, который перед смертью рассказывает на видео, записанном фотографом Рогелоном, который выжил (во время обстрела) "о перестрелке, перекрестный огонь, о ком, кто стреляет вблизи и миномет рядом".

Суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун, представленный защитой Маркива, через "время, прошедшее и существования конфликтной ситуации, которая еще продолжается", в то время, как конфликт в районе Славянска закончился более пяти лет назад и, в любом случае, расстояние между холмом и местом, где умерли две жертвы, не изменилась, несмотря на прошедшее.

Документ, представленный прокурором на заседании 15 марта 2019 года, который оказался фальшивым, ни был исключен из материалов обвинения. Этот документ является фотомонтажом, опубликованным известным российским пропагандистским сайтом "Российская весна" (Русская Весна) для дискредитации украинских свидетелей.

Во время расследований и судебных слушаний не была гарантирована участие профессионального украинского-итальянского переводчика, повлекшее грубые ошибки перевода.

И – наконец, дело буквально невероятное - мотивация приговора при определении контекста конфликта на Донбассе говорит о "гражданской войне, которая длится, где украинские повстанцы захватили соседнюю гору", что "факты состоялись 24 мая 2014 ... после провозглашения независимости Украины", путая демонстрации Майдана с провозглашением независимости страны, которое произошло в 1991 году.

Это лишь некоторые "несоответствия", которые характеризовали этот впечатляющий процесс. Гипотеза о том, что Роккелли или Миронов оказались в месте соприкосновения украинских сил и сепаратистских ополчений, никогда не принималась во внимание -гипотеза, более чем правдоподобна, учитывая, что они находились в зоне боевых действий - и тем более, гипотеза о том, что стреляли в них пророссийские сепаратисты. Их смерть "должна была быть" добровольным убийством и "должна была иметь" украинского виновника, о чем заявил прокурор во время заключительного выступления обвинения.

Не веря в то, что изменится общий климат, который повлиял на ведение судебного разбирательства в первой инстанции, мы опасаемся, что судебное разбирательство в апелляции повторит тотальный обман, который привел к осуждению Виталия Маркива на 24 года, а не к признанию его невиновности и его полной непричастности к фактам и установления настоящих ответственных за смерть Андрея Миронова и Андреа Роккелли.

Мы считаем, что перед риском увидеть повторение грубого акта некачественного правосудия, жертвой которого стал Виталий Маркив, высшие должностные лица Европейского Союза не должны оставаться равнодушными. Учитывая эти мотивы мы просим Вас, госпожа Президент и Вас господин Еврокомиссар, совершить действия, чтобы апелляционный процесс находился под Вашим наблюдением за присутствия на всех заседаниях наблюдателей от Европейской Комиссии.

С искренней надеждой, просим вас принять наши сердечные приветствия.

Как писал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы : тогда в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Защита Маркива намеревалась подать апелляцию в 20-х числах ноября.

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