На случай большого вторжения: в Украине стартовали масштабные военные учения

Во вторник, 24 сентября, в Украине стартовали стратегические командно-штабные учения с органами военного управления Вооруженных сил Украины и другими составляющими сил обороны с привлечением войск "Казацкая воля-2019".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, они проходят под руководством начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Главной целью учений "Казацкая воля-2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по классификации НАТО) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Учения "Казацкая воля-2019" Пресс-служба Минобороны

К учениям привлечены структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней, а также органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля-2019" продлится на всей территории государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019.

В учениях принимают участие более трех тысяч украинских военных. Большинство из них – представители горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, также многие военные имеют опыт в зоне АТО и ООС.

Ранее ВСУ приняли участие в международных учениях Combined Resolve 12 в Германии. Там они произвели настоящий фурор среди стран-членов НАТО своим мастерством и высоким уровнем боевой подготовки.

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