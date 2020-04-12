На складах Госрезерва нашлись противогазы для лошадей из СССР: что это такое. Фото

На складах Государственного агентства резерва Украины еще с прошлого века хранятся противогазы для лошадей.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава Госрезерва Украины Ярослав Погорелый. По его словам, эти предметы находятся в закромах страны с 1970-х годов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Их заложили при Союзе, когда был сформирован мобилизационный резерв, потому что были государственные производства. И вот они хранятся, потому что никому не нужны, и их невозможно реализовать", – пояснил Погорелый.

Противогазы для лошадей worldwar1.com

Отметим, противогазы для лошадей разработали в 1943 году для защиты животных от газовых атак. За основу были взяты противогазы для личного состава и разработки западных армий – немецкой, французской.

Огромный противогаз с массивным угольным фильтром надевался на морду животного, крепился кожаными ремешками и утяжками и позволял лошади в течение четырех часов дышать в условиях отравленного воздуха.

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Противогазы для лошадей nachfin.info

Противогазы для лошадей lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Погорелый рассказал, что медицинские маски, которые хранились на складах Государственного агентства резерва Украины, закупило еще правительство Юлии Тимошенко в 2009-2010 годах в период эпидемии свиного гриппа.