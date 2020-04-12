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12 апреля • обновлено в 15:16
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На складах Госрезерва нашлись противогазы для лошадей из СССР: что это такое. Фото

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На складах Государственного агентства резерва Украины еще с прошлого века хранятся противогазы для лошадей.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава Госрезерва Украины Ярослав Погорелый. По его словам, эти предметы находятся в закромах страны с 1970-х годов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Их заложили при Союзе, когда был сформирован мобилизационный резерв, потому что были государственные производства. И вот они хранятся, потому что никому не нужны, и их невозможно реализовать", – пояснил Погорелый.

Противогазы для лошадей

Противогазы для лошадей

worldwar1.com

Отметим, противогазы для лошадей разработали в 1943 году для защиты животных от газовых атак. За основу были взяты противогазы для личного состава и разработки западных армий – немецкой, французской.

Огромный противогаз с массивным угольным фильтром надевался на морду животного, крепился кожаными ремешками и утяжками и позволял лошади в течение четырех часов дышать в условиях отравленного воздуха.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Противогазы для лошадей

Противогазы для лошадей

nachfin.info

Противогазы для лошадей

Противогазы для лошадей

lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Погорелый рассказал, что медицинские маски, которые хранились на складах Государственного агентства резерва Украины, закупило еще правительство Юлии Тимошенко в 2009-2010 годах в период эпидемии свиного гриппа.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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