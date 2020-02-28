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28 февраля • обновлено в 17:35
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На шахте у террористов "ДНР" прогремел взрыв: есть погибшие

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На частной шахте возле Шахтерска, который контролируют террористы "ДНР", 28 февраля взорвался метан. Два человека погибли.

В так называемой "администрации" Шахтерска уточнили, что взрыв произошел около 12:00, сообщает один из ресурсов боевиков.

Шахта расположена возле Шахтерска

Шахта расположена возле Шахтерска

socportal.info

"Инцидент произошел на частной шахте, расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда. На данный момент один погибший горняк извлечен, на месте работают спасатели, которые ищут второго шахтера", – заявили оккупационные власти.

В так называемом "МЧС ДНР" уточнили, что второй горняк тоже погиб.

Шахта по добыче угля расположена в нескольких километрах к северо-западу от Шахтерска в Донецкой области. Сейчас ведется проверка наличия у добывающего предприятия необходимых патентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировском районе оккупированного Донецка в сентябре 2019 года произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского. Тогда погиб один человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
шахтеры взрыв Новости ДНР
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