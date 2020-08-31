Мы должны сформировать мощные фракции в местных советах, чтобы противостоять сепаратизму, – Порошенко на съезде "Европейской Солидарности"

Партия "Европейская Солидарность" объединила патриотов из разных политических сил и идет на местные выборы, от которых зависит судьба страны. Политсила ставит целью защитить децентрализацию и остановить московский реванш.

Об этом шла речь на съезде партии "ЕС", который состоялся в понедельник, 31 августа. Политсила собирает демократические силы – опытных и новых политиков, которые разделяют ее идеологию. Команды "ЕС" в областные и городские советы возглавят знаковые личности – в частности, те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность. Среди них – политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "Европейской Солидарности" присоединились активисты из других политических сил. В частности, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "взаимопомощи". В Полтаве от "ЕС" пойдет общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти.

Для борьбы с пророссийским реваншем списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах – для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", – подчеркнул в своем выступлении пятый Президент, лидер партии Петр Порошенко.

"Наша команда продемонстрировала, что при поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились", – отметил Порошенко.

Он отметил, что нет никаких оснований расслабляться. "Угроза московского реванша не уменьшается. Он – ползучий и медленный, малозаметный для большинства. То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности. Если уже нам дано видеть и слышать дальше, чувствовать – сильнее, мыслить – глубже, то надо действовать. Здесь и сейчас. Это и есть признак политического лидерства", – убежден Порошенко.

"Фундамент, который мы заложили в предыдущие годы, оказался достаточно прочным, чтобы кто-то смог его так легко разрушить. Оппозиция – достаточно профессиональной и умной, чтобы утолить бешеный принтер, обесточить турборежим и заблокировать опасные инициативы "зеленой" власти. Граждане – достаточно ответственными и сильными, чтобы наметить четкие красные линии", – отметил Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы децентрализацию, результаты которой воплощены в новые дороги, новый транспорт, отремонтированные школы и детские сады, освещенные улицы и тому подобное. Это происходит потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин. Мало вступить в Европейский Союз – важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных общинах", – отмечает Порошенко.

"Украина – сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция "Европейская солидарность" в понедельник, 31 августа, проводит съезд. OBOZREVATEL ведет его текстовую онлайн-трансляцию.