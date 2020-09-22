На дворе седьмой год информационного нападения на нашу страну, цель которого дискредитация украинской государственности и сеяния среди наших граждан семян сомнения об Украине как несостоявшемся государстве. Российское информационное наступление идет по всем фронтам – в печатных и электронных СМИ, социальных сетях, при чем на украинской территории. Поэтому очень важна слаженная контрпропагандистская работа, прежде всего, на государственном уровне, для отражения медиа атак гибридного характера.

К сожалению, информационное поле Украины не стало местом формирования консолидированной общеукраинской позиции для борьбы с нарративами, которые формируют российские спецслужбы, цель которых - разъединение украинского народа и гражданского общества. Национальное медиа поле превратилось в бесшабашную борьбу всех против вся, тысячи сотрясений воздуха о "зраде", тоны выдаваемой на гора непроверенной информации, тысячи киловатт негативной энергии, каждодневно обрушающейся на головы украинского гражданина.

Понятно, что сейчас время перед местными выборами и каждая политическая сила на критике хочет получить больше внимания от потенциального электората, но у нас в стране создан такой высокий информационный шум, что передвыборное время даже не отличается от обычного. Создание медиа хаоса и неразберихи значительно ослабевает стойкость украинского общества, подрывая национальный иммунитет от различных медиа вирусов, создающихся в аналитических лабораториях различных спецслужб северного соседа. Это позволяет Кремлю несмотря на широкое международное осуждение агрессивной политики РФ, держаться на плаву и продолжать уверенно запускать в мировое информационное пространство фейковые материалы с целью провоцирования противостояния и вражды во многих странах, где Украина уверенно на первом месте по объему российского вещания и жесткости подготовленных материалов. Их диапазон действия - от наглой клеветы о героических защитниках Родины до сеяния межрелигиозной и межнациональной розни, взращивания регионального сепаратизма, поддержка различных радикальных движений, готовых дестабилизировать обстановку в украинском обществе по любому поводу.

Информационную экспансию Москвы пора обуздать системной, продуманной государственной политикой. Нельзя сказать, что вообще ничего не делается в этом направлении. Одно время у нас даже функционировало Министерство информации, но с численностью менее трех десятков человек, где половина руководящие кадры, оно так и не смогло стать генератором информационного противодействия кремлевской пропаганде, я уже не говорю как организаторе украинского информационного наступления.

Международный опыт деоккупации говорит: чтобы вернуть временно оккупированные территории нужно вначале победить в информационной войне, а здесь Украина проигрывает даже на своем медиа поле, не говорю уже о мировом информационном пространстве. Посмотрите, у нас могут поместить сотни комментариев хлестких блогеров и политиков о том, как плохи Минские соглашения, но забудут при этом сказать, что наши западные партнеры и международное сообщество сейчас вообще не видят им альтернативу. И нужно ли нам сейчас очутиться без поддержки международных институций и европейских структур, оставшись один на один в борьбе с мощным военным агрессором, который может нанести Украине смертельные раны. А насущный интерес нашего информационного противника - постоянно разыгрывать карту на обострение противостояния в обществе, чтобы оно было глубоко расколотым, и тогда точно будет легче медийно побороть Украину, а потом победить и в военном смысле.

Наверняка лучшим лекарством от политики разделения украинского общества может стать успешная национальная экономическая политика, которая позволит нарастить промышленный потенциал, передать новейшие вооружения для потребностей ВСУ, сократит безработицу, как неиссякаемый источник пополнения радикальных движений, ибо у человека занятого работой и желанием улучшить финансовое состояние своей семьи нет мотива для постоянного выражения недовольства и участия в бесконечных акциях протеста.

Так что нужно делать? Минимизировать финансовые потери в национальной экономике и бросить все силы на возвращение ее роста. Создание новых рабочих мест не только улучшит платежную возможность украинских семей, но и создаст атмосферу социального оптимизма, что приведет к падению рейтингов радикальных сил, раскачивающих обстановку в стране. Стабильное украинское общество всегда будет иметь иммунитет от информационных фейков, которые создаются российской пропагандой, и станет социально-политической предпосылкой нашей полной готовности перейти в решающую фазу возвращения временно оккупированных территорий.

Борьба на внутреннем информационном поле Украины должна дополнится активной наступательной украинской политикой в мировом информационном пространстве, а также формированием нашего влияния на медиа поле в самой России. Координацию таких действий должно осуществлять РНБОУ или ОПУ, которые имеют на то полномочия и кадры. А пока, у нас в стране, если не информационный Иловайск, то может быть Дебальцево. Все друг друга медийно рубают неистово, а информационный агрессор продолжает углублять разделение нашего общества и пропагандировать ненависть среди украинских граждан.

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