Синоптик пообещал украинцам зимы без снега и сильных морозов

В ближайшие годы зимы в Украине будут малоснежными или бесснежными. Сильный мороз станет редкостью.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал синоптик Роман Мурмыло. "По предварительному анализу, ожидается, что ближайшие зимы будут малоснежными в северной части Украины и даже бесснежными в южной части. Если ничего не изменится в глобальном климате, то на санках мы точно не покатаемся", – сообщил он.

"Мороз 20 градусов, скорее всего, будет редкостью", – уточнил Мурмыло.

По его словам, процесс глобального потепления приводит к изменениям климатических зон в мире и, в частности, в Украине. Но, поскольку речь идет о процессе, который длится десятилетиями, фактические изменения климатических зон Украины можно будет увидеть в перспективе 30-50 лет.

"Юг Украины станет со средиземноморским климатом, север будет лесостепной зоной", – рассказал синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам ученых, в течение следующих 100 лет температура Земли будет расти, даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов.