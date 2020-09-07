На сайте ВРУ зарегистрировали петицию о расследовании дела "вагнеровцев"

Родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнер. С 7 сентября поддержать петицию можно на сайте парламента.

Автором петиции стала Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка. К требованию всестороннего расследования срыва спецоперации подключилась мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 года Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧВК Вагнер была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавшие против нашей армии на Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", – отмечается в петиции.

Родные погибших украинских героев подчеркивают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлении десятков неподтвержденных версий. Вместо этого они требуют правды.

"Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости – а не наоборот", – говорится в тексте документа.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответов на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в последний момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?

В петиции также отмечается, что следственная комиссия Верховной Рады является едва ли не единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", – также отмечают родные погибших военных.

Инициаторы требования убеждены: имена тех, кто сорвал тщательно спланированную операцию украинских спецслужб, должны быть известны всему миру.

"Это нужно, в конце концов, всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!" – отмечают авторы петиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главу Офиса президента Украины Андрея Ермака обвинили в госизмене: журналист Юрий Бутусов заявил, что он запретил проводить завершающий этап длительной и тщательно спланированной операции СБУ по выманиванию на территорию Украины бойцов ЧВК Вагнера, совершавших преступления на Донбассе.. Позже эти обвинения были подкреплены доказательствами: фото и документы, подтверждающие обстоятельства срыва операции опубликовал народный депутат Владимир Арьев.

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