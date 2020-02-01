На Ривненской АЭС ночью вырубили энергоблок: что произошло

В ночь на субботу, 1 февраля, на Ривненской атомной электростанции отключили от энергосети третий энергоблок.

Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Новости Жители Канады получили сообщение об аварии на АЭС

Ривненская АЭС korrespondent.net

На данный момент выясняются причины отключения.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на АЭС не было. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.

Ранее OBOZREVATEL писал, что энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области) внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!