На Ривненской АЭС ночью вырубили энергоблок: что произошло

В ночь на субботу, 1 февраля, на Ривненской атомной электростанции отключили от энергосети третий энергоблок.
Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Ривненская АЭС
korrespondent.net
На данный момент выясняются причины отключения.
Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на АЭС не было. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.
Ранее OBOZREVATEL писал, что энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области) внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.
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