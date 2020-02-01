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1 февраля • обновлено в 10:53
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На Ривненской АЭС ночью вырубили энергоблок: что произошло

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В ночь на субботу, 1 февраля, на Ривненской атомной электростанции отключили от энергосети третий энергоблок.

Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

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Ривненская АЭС

Ривненская АЭС

korrespondent.net

На данный момент выясняются причины отключения.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на АЭС не было. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.

Ранее OBOZREVATEL писал, что энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области) внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Ривне
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хорошо Советский Союз АЭС строил. Даже на Украине ещё работают
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Как свинопасы и дyпомои могут эксплуатировать АЭС?
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Чубатые голодранцы, запасайтесь лучинами...)))
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