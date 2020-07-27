На Ривненской АЭС нашли COVID-19: есть жертва

Среди сотрудников Ривенской АЭС за сутки зафиксировали четыре новых случая коронавируса, один человек умер от осложнений, вызванных болезнью.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-служба атомной электростанции. От коронавируса лечат 13 работников.

С начала распространения COVID-19 на АЭС выздоровел уже 41 работник.

Сейчас продолжается эпидемическое расследование. Все установленные контактные лица инфицированных находятся на самоизоляции, за их состоянием здоровья следят семейные врачи.

В сообщении отметили, что количество обращений рабочих станции в больницу находится на низком уровне. Кроме того, 325 работников атомной электростанции перевели на удаленную работу, а еще 1 671 человек находится в отпуске.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, по данным на 24 июля, в Украине несколько регионов стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). На втором месте после Киева – Ривненская область.