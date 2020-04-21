На Ривненщине зафиксировали необычное поведение коронавируса
В Ривненской области, где заявили о повторном заражении людей, переболевших COVID-19, на самом деле речь идет о сохранении инфекции в организме дольше ранее озвученных сроков.
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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель главы Ривненской облгосадминистрации Игорь Тимошенко, заверив, что четверо людей, несмотря на отсутствие симптомов, попросту не долечились.
"Я бы назвал это не повторно инфицированные, а клинически здоровые люди, которые прошли процесс лечения. Но это подтверждает своеобразие поведения вируса, то есть он может находиться в организме не обязательно 14 дней, он может находиться и больше. То есть это те люди, которые уже де-факто были выздоровевшими, им провели тестирование ПЦР и получили положительный тест. Они будут находиться еще на лечении в течение, возможно, семи дней до ближайшего тестирования", – рассказал он.
Тимошенко уточнил, что по ожиданиям медиков пациенты должны были уже полностью выздороветь, но во время проведения теста получили положительный результат.
"Значит, полностью вирус еще не вышел из организма, и они нуждаются в дополнительном лечении определенное количество дней", – добавил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19, 20 апреля заявил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль. Он уточнил, что люди лечились на протяжении трех недель.