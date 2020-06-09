На Ривненщине высыпали тонны мусора с использованными тестами на COVID-19. Фото

У поселка Демидовка Ривненской области среди 20 тонн бытового мусора нашли использованные пробирки для тестирования на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Ривненской области. Правоохранители отметили, что хлам якобы привезли неизвестные из другой области.

Об инциденте полицию проинформировал председатель Демидовской объединенной териториальной общины 8 июня. Правоохранители сейчас устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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По данному факту начато досудебное расследование. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит около 17 000 гривен штрафа. Также сейчас решается вопрос об утилизации отходов.

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