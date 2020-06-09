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9 июня • обновлено в 22:43
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На Ривненщине высыпали тонны мусора с использованными тестами на COVID-19. Фото

1.2т
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У поселка Демидовка Ривненской области среди 20 тонн бытового мусора нашли использованные пробирки для тестирования на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Ривненской области. Правоохранители отметили, что хлам якобы привезли неизвестные из другой области.

Об инциденте полицию проинформировал председатель Демидовской объединенной териториальной общины 8 июня. Правоохранители сейчас устанавливают лиц, причастных к преступлению.

На Ровенщине высыпали тонны мусора с использованными тестами на COVID-19

На Ровенщине высыпали тонны мусора с использованными тестами на COVID-19

rv.npu.gov.ua

По данному факту начато досудебное расследование. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит около 17 000 гривен штрафа. Также сейчас решается вопрос об утилизации отходов.

Под Ривне среди мусора нашли использованные тесты на коронавирус

Под Ривне среди мусора нашли использованные тесты на коронавирус

rv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева иметь выбросила своего мертвого новорожденного ребенка в мусор посреди улицы.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
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