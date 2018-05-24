На Ривненщине воспитательницу детсада уволили за "аморальные" фото в соцсетях

В селе Бугаевка Ривненской области руководство детского сада уволило воспитательницу Виту Черешневскую из-за фото в купальнике в соцсети.

Как сообщает Радио Трек, сама уволенная утверждает, что у нее уже несколько лет продолжается конфликт с заведующей детсада Ларисой Музыкой.

По словам Черешневской, та унижает и оскорбляет весь коллектив.

Она отмечает, что работники детсада несколько лет назад написали жалобу на нее в управление образования, после чего заведующая начала увольнять недовольных, в том числе и Черешневскую.

Сначала Музыка пыталась пожаловалась в полицию, что у воспитательницы куплен диплом, однако доказать это не удалось. После этого заведующая нашла другую причину – аморальное поведение, в частности из-за фото в Facebook и Instagram. По словам Черешневской, в суд принесли три ее фотографии.

На первом воспитательница в купальнике на носу корабля вместе с мужем.

На втором она в бассейне целует его. Ее обвинили в том, что это вообще не ее муж.

И последнее фото с Нового года. Здесь Черешневская с бокалом вина.

Как отмечается, Черешневская смогла доказать в суде, что ее уволили безосновательно. В свою очередь, заведующая детсадом Лариса Музыка общаться на эту тему с прессой отказалась.

В областном управлении образования отметили, что оценивать действия как воспитательницы, так и заведующей должен суд.

В конце концов, воспитательница после суда возобновилась на работе, однако заведующая уволила ее повторно, и снова за аморальное поведение. Поэтому уволенная собирается судиться второй раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитатель элитного детсада издевалась над ребенком.