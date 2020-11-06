На Ривненщине учительница отказалась носить маску даже после 17 000 грн штрафа

Мирослав Семенюк Общество 14:43, 6.11.2020 Обновлено: 15:05, 6.11.2020

В городе Вараш Ривненской области суд оштрафовал учительницу украинского языка и литературы лицея №1 Жанну Тетеневу за отказ носить средства защиты.

Как говорится в постановлении Кузнецовского городского суда, педагогу придется заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина и 420 грн судебного сбора в государственный бюджет.

При рассмотрении судебного дела учительница не признала вины и объяснила, что не желает носить маску и защитный щиток, потому что является христианкой. Администрация и коллеги лицея пытались убедить педагога не нарушать карантинные правила, но тщетно.

Суд решил, что ссылка на вероисповедание "фактически сводится к избежанию административной ответственности за совершенное".

Как пишет "Вече", Тетенева и после решения суда отказывается носить средства защиты.

"Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски, и для меня ее надеть – это смерть", – сказала она.

В Варашском городском управлении образования приняли решение, что педагог может работать в лицее и в дальнейшем, но она должна соблюдать нормы закона о ношении масок.

Учительница Жанна Тетенева оштрафована за отказ носить маску
iviche.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

6 ноября Верховная Рада постановила, что украинцев, которые в общественных местах будут носить маски на подбородке, смогут оштрафовать на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

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