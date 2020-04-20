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20 апреля • обновлено в 16:40
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На Ривненщине у четырех пациентов повторно нашли коронавирус

1.8т
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В Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.

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Об этом в понедельник, 20 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно", – написал он.

В областном лабораторном центре добавили, что эти пациенты лечились в больнице три недели.

Пандемия коронавируса. Иллюстрация

Пандемия коронавируса. Иллюстрация

5.ua

По состоянию на утро 20 апреля в Ривненской области зафиксировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 312 диагнозов COVID-19, в Украине – 5710.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эпидемиолог Лариса Мухарская считает, что постепенный рост количества инфицированных коронавирусом в Украине из-за введенного карантина пока свидетельствует о том, что нам удается избежать коллапса медицинской системы.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Ривне
Теги
инфекция болезнь вирус
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