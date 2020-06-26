На Ривненщине случился новый скачок заражений COVID-19

По состоянию на вечер 25 июня в Ривненской области подтвердили 84 новых случаев заболевания COVID-19. За предыдущие сутки их было всего 32.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook. Возраст заболевших – от 11 до 79 лет.

"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 3364 случая заболевания коронавирусной болезни, 67 случаев – летальные. Преодолели болезнь 1676 жителей области", – сказал губернатор.

По его словам, на проверке в лабораториях области находится 413 образцов.

“Всего за время эпидемии в области проведено почти 30 тыс. тестирований, из них более 24 тыс. – методом ПЦР, более 5 тыс. – ИФА”, – резюмировал Коваль.

Как сообщал OBOZREVATEL, к концу недели, 26 июня, количество инфицированных коронавирусом в Украине будет расти. Больше всего больных прогнозируется на Львовщине, Закарпатье, Ривненщине и Волыни.