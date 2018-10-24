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На Ривненщине школьника наказали за ''Слава Украине''

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На Ровенщине 8-классник поздоровался с учителем фразой "Слава Украине!", а тот за ухо отвел его к доске и приказал стоять лицом к стене.

Так рассказывает сам школьник, а вот педагог утверждает, что парень стоял у доски не за патриотизм, а за шум на перемене, сообщает ТСН.

"Я стоял там. Учитель зашел в класс, я с ним поздоровался: "Слава Украине". Дальше я тут стал, и он меня взял за ухо", - рассказал Иван Огородник.

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По его словам, учитель иностранного языка за ухо вел его к доске на глазах всего класса. "Тут поставил. И здесь я простоял половину урока. Ну, я думаю, за что так меня поставил, я же ничего такого плохого ему не сказал, не оскорбил", - говорит ученик. Поэтому дома мальчик все рассказал маме.

"Таким приветствием мы встречаемся очень часто. Мои прабабушки, прадедушки были вывезены в Сибирь за эти приветствия. Почему мой ребенок не имеет права говорить такое", - пояснила Иванна Ходорчук.

Женщина пожаловалась директору, в школе начали служебное расследование.

"Он понял для себя, и дети из класса так же поняли, что "Слава Украине" - это плохо. Что нельзя говорить, что за него можно поставить ребенка в угол. Ребенка не имеет учитель права ни толкать, не брать за руки", - говорит мама школьника.

"Это очень неприятное событие, несмотря на то, что мы... Я считаю себя патриоткой Украины, я преподаватель истории, лично и наши дети не раз проявили себя в патриотических начинаниях", - заявила директор школы № 5 г. Здолбунов Жанна Рудик.

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Сам учитель английского языка Роман Прилуцкий называет случай с Иваном обычным учебным процессом. Он утверждает, что проучил парня не за патриотический лозунг, а за шум на перемене.

"Иван по коридору бегал, кричал "Слава Украине". Не знаю, он ко мне обращался, или нет... Он был на перерыве, и у меня под ногами стоял, когда я заходил в класс. Я просто его взял и поставил. Я не помню, я за ухо брал, или нет, я даже не обратил внимания", - убеждает учитель.

Он считает, что ситуацию с учеником расшатывают, потому что уже несколько лет имеет конфликт с некоторыми горожанами – в частности, потому что собирал подписи, чтобы не сносили в Здолбунове памятник советскому диверсанту-разведчику Николаю Приходько.

В поддержку Романа Прилуцкого теперь тоже собирают подписи. Его жена – тоже учительница. "Это травля. Если вопрос не решится, и он не будет защищен, и чувствовать себя в дальнейшем так, он просто вынужден будет открыть голодовку", - говорит Татьяна Прилуцкая.

Зато мама Ивана обещает идти до конца, чтобы ее сын униженным за патриотический лозунг себя не чувствовал. Женщина даже написала заявление в полицию.

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"Мы проводим проверку. Если будут признаки уголовного правонарушения, данное заявление будет внесено в единый реестр досудебных расследований", - заверил руководитель Здолбуновского отдела полиции Сергей Смаглюк. А в школе оценить действия педагога должны до 2 ноября. Если комиссия признает, что учитель был неправ, он получит выговор и денежное взыскание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Президент Петр Порошенко подписал закон об установлении в Вооруженных силах и Национальной полиции нового приветствия "Слава Україні! – Героям слава!".

Место
Украина
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
надо было голову оторвать за фашистский лозунг
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Белый господин
Белый господин
Бандера проникает на бытовой уровень. Мозг ребёнка уже отформатирован под бандеровщину. Когда ребенок носился по коридору с этим кличем он наверняка не думал о том, как он любит украину. Да и мамаша еб@нутая однозначно.
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Растет смена кошкодаву
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