На Ривненщине поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря. Жуткие фото

Кирилл Лютый Общество 18:56, 12.04.2020

В Ривненской области в селе Липки из-за поджогов сухостоев пожар охватил Свято-Успенский мужской монастырь.

ЧП произошло утром в воскресенье, 12 апреля. Огонь охватил три хозяйственных здания монастыря. Общая площадь составила около 400 м. кв.

На месте работали 5 машин и 40 спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал.

Пожар в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожар в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожар в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожар в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожар в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров предложил ужесточить наказания за сезонные выжигание сухостоя в Украине. Штрафы хотят увеличить до 6 тысяч гривен.

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На Ривненщине поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря. Жуткие фото