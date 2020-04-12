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12 апреля • обновлено в 19:48
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На Ривненщине поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря. Жуткие фото

6.1т
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В Ривненской области в селе Липки из-за поджогов сухостоев пожар охватил Свято-Успенский мужской монастырь.

ЧП произошло утром в воскресенье, 12 апреля. Огонь охватил три хозяйственных здания монастыря. Общая площадь составила около 400 м. кв.

На месте работали 5 машин и 40 спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал.

Пожар в Липках

Пожар в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожар в Липках

Пожар в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожар в Липках

Пожар в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожар в Липках

Пожар в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожар в Липках

Пожар в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров предложил ужесточить наказания за сезонные выжигание сухостоя в Украине. Штрафы хотят увеличить до 6 тысяч гривен.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Ривне
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