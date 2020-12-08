На Ривненщине от COVID-19 умерла 14-летняя девочка

На Ривненщине от осложнений COVID-19 умерла 14-летняя жительница села Приветное.

Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Ривненской облгосадминистрации в Facebook со ссылкой на информацию круглосуточного оперативного штаба противодействия коронавирусу. Девочка имела несколько тяжелых врожденных патологий, в частности, генетическую и сердечную.

По информации заместителя начальника областного управления здравоохранения Елены Гандзюк, пациентка поступила 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Больную доставили в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря ее состояние ухудшилось, и ночью девочка умерла.

Также за сутки в Ривненской области умерли 89-летний житель с. Заболотенцы Млыновского района, дубенчанин 63 лет, 65-летний житель с. Башаровка Радивиловского района, жители Ривного 73 и 83 лет и двое – 66 лет, говорится в сообщении.

Всего за время пандемии жертвами болезни стали 424 жители Ривненской области.

Выздоровели за сутки, 7 декабря, 827 пациентов (27 361 с начала пандемии).

Зарегистрировано за этот период 374 новых больных с COVID-19, из них:

г. Ривне – 215;

г. Вараш – 22;

г. Костополь – 1;

г. Радивилов – 1;

Владимирецкий район – 20;

Заречненский район – 1 (с. Островск)

Здолбуновский район – 35;

Острожский район – 7;

Ривненский район – 33;

Рокитновский район – 28;

Сарненский район – 11.

Загруженность медучреждений региона по состоянию на 8 декабря составляет 48%, в больницах Ривненщины находится 805 пациентов с диагнозом и подозрением на COVID-19, из них 237 – в тяжелом состоянии, 67 – в реанимации, семь больных подключены к ИВЛ-аппаратам.

С начала пандемии в области выявлено 34 088 случаев болезни.

Статистика заболеваемости коронавирусом на Ривненщине Facebook Ривненская областная государственная администрация

Статистика заболеваемости коронавирусом на Ривненщине Facebook Ривненская областная государственная администрация

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине официально подтверждено 832 758 случаев коронавируса. Из них 10 811 – выявлено только за прошедшие сутки.

От COVID-19 умерли 13 928 человек (+195 сутки), а 436 564 пациента (+12 860) побороли болезнь.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки, 7 декабря, зарегистрировано в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.