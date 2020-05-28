На Ривненщине обнаружили вспышку COVID-19 среди военных
На Ривненском полигоне у девятерых военнослужащих обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил пресс-офицер 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа, передает Укринформ.
"Сейчас они находятся в Ривненском госпитале, состояние здоровья удовлетворительное", – рассказал он.
По словам Кульпы, подозрения на COVID-19 обнаружили еще во время планового ПЦР-тестирования 24 мая, однако симптомы болезни у бойцов отсутствовали, температура также не превышала нормы.
Остальной личный состав, который находится на полигоне, сейчас на обсервации и выполняет рекомендации медиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки. С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей.