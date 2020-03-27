Коронавирус добрался до Ривненщины: 9 заболели, один умер

В Ривненской области по состоянию на пятницу, 27 марта, подтвердили девять случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом на своей странице в Faacebook сообщил глава Ривненской областной госадминистрации Виталий Коваль.
По его данным, областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам.
Коронавирус добрался до Ривненщины
Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.
Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.
Подробности глава ОГА пообещал сообщить на брифинге в 10:00.
Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, официально подтверждены 196 случаев коронавируса в Украине.
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