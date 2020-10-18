На Ривненщине началось аномальное нашествие многоножек: люди забили тревогу. Видео
Город Острог Ривненской области страдает от аномального нашествия черных многоножек.
Как сообщает ТСН, насекомые ползают во дворах, заползают в подъезды и вскоре могут оказаться в квартирах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Их бьют палками, выметают, травят, но они возвращаются", – говорится в сюжете.
Главный специалист управления фитосанитарной безопасности Острога Наталья Карпюк рассказала, что эти насекомые называются "кивсяки".
Никакой опасности для людей они не представляют, поскольку являются вредителями сельскохозяйственных культур. Многоножки живут в почве, а вылезли из-за влажной осени.
"22 года я в агрономии и, как агроном, такого нашествия еще не видела", – добавила Карпюк. По ее словам, с кивсяками нужно бороться ловушками.
"Это положить доски, мокрую тряпку. Они туда будут налезать, а затем ее забирать и выбрасывать, уничтожать: сжигать или механически – растоптать", – посоветовала эксперт.
Местный житель возразил, что многоножки изрядно помогают в земляных работах. "Они рыхлят почву и у нас картофель родит", – отметил он.
В отношении рыхления почвы – фитосанитары согласны. Однако предупреждают: если кивсякам дать волю, то из земли они могут доползти и в квартиры горожан.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году популярный украинский курорт Кирилловку в Запорожской области атаковали кивсяки.