На Ривненщине майора заставили извиниться за то, что обматерил мать погибшего воина. Видео
Майор Юрий Грибчук заявил, что мать погибшего не имеет права на льготный проезд
Он обматерил ее сына, заявив, что якобы тот сам виноват в гибели
В Ривненской области майор Вооруженных сил Украины Юрий Грибчук извинился перед матерью погибшего военнослужащего Дмитрия Козачонка, которую он обматерил во время поездки в автобусе.
По его мнению, женщина не заслужила на льготный проезд, а он – да. Видеообращение виновника опубликовано на странице Ривненского военкомата (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).
"Прошу прощения за свой позорный поступок. Сейчас нахожусь в командировке, но по возвращению попрошу лично. Готов понести наказание от своих командиров", – сказал он.
При этом Грибчук не уточнил, за что именно извиняется. В комментариях под роликом люди не поверили в искренность его раскаяния и опубликовали ссылку на подробности инцидента.
Скандал произошел в автобусе, который следовал по маршруту Курозваны-Ривне, пишет Rivne Post со ссылкой на пост волонтера Виктории Шинкаренко. При это публикация на ее странице в Facebook удалена. Об этом свидетельствуют комментарии под ее другими постами.
"Мать погибшего Дмитрия Козачонка села в маршрутку по льготному удостоверению. Позднее в нее подсел майор, у которого также было удостоверение участника боевых действий. Он был выпивший и начал вспоминать о своих боевых заслугах на двух ротациях", – передает издание пересказ волонтера.
В итоге между ними началась словесная перепалка. "Суть заключается в следующем. Майор считал, что он льготный проезд заслужил, а мама нет, потому что ее сын погиб потому, что "долбо*б и сам виноват"", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Шинкаренко подъехала на вокзал, чтобы встретить майора. Он заявил не собирается извиняться. В ответ волонтер вызвала военную службу правопорядка, сотрудники которой извинились перед матерью Козачонка и забрали майора.
Позднее женщине якобы начали звонить из военкомата и предлагать забыть инцидент. На следующий день волонтеру позвонили из военкомата и пообещали, что Грибчук извинится.
(Видео – Facebook Ривненского военкомата)
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