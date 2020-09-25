На Ривненщине майора заставили извиниться за то, что обматерил мать погибшего воина. Видео

В Ривненской области майор Вооруженных сил Украины Юрий Грибчук извинился перед матерью погибшего военнослужащего Дмитрия Козачонка, которую он обматерил во время поездки в автобусе.

По его мнению, женщина не заслужила на льготный проезд, а он – да. Видеообращение виновника опубликовано на странице Ривненского военкомата (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Прошу прощения за свой позорный поступок. Сейчас нахожусь в командировке, но по возвращению попрошу лично. Готов понести наказание от своих командиров", – сказал он.

При этом Грибчук не уточнил, за что именно извиняется. В комментариях под роликом люди не поверили в искренность его раскаяния и опубликовали ссылку на подробности инцидента.

Скандал произошел в автобусе, который следовал по маршруту Курозваны-Ривне, пишет Rivne Post со ссылкой на пост волонтера Виктории Шинкаренко. При это публикация на ее странице в Facebook удалена. Об этом свидетельствуют комментарии под ее другими постами.

"Мать погибшего Дмитрия Козачонка села в маршрутку по льготному удостоверению. Позднее в нее подсел майор, у которого также было удостоверение участника боевых действий. Он был выпивший и начал вспоминать о своих боевых заслугах на двух ротациях", – передает издание пересказ волонтера.

В итоге между ними началась словесная перепалка. "Суть заключается в следующем. Майор считал, что он льготный проезд заслужил, а мама нет, потому что ее сын погиб потому, что "долбо*б и сам виноват"", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Шинкаренко подъехала на вокзал, чтобы встретить майора. Он заявил не собирается извиняться. В ответ волонтер вызвала военную службу правопорядка, сотрудники которой извинились перед матерью Козачонка и забрали майора.

Позднее женщине якобы начали звонить из военкомата и предлагать забыть инцидент. На следующий день волонтеру позвонили из военкомата и пообещали, что Грибчук извинится.

(Видео – Facebook Ривненского военкомата)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком ветераны полка "Азов" проучили водителя маршрутки, который отказал военному в льготном проезде.