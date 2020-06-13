На Ривненщине коронавирус вспыхнул с новой силой: больше 2 тысяч зараженных
В пятницу, 12 июня, в Ривненской области подтвердили 55 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Как сообщил в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, всего в регионе обнаружили 2297 инфицированных COVID-19.
В частности, 14 новых случаев зафиксировали в Ривне, 13 – в Ривненском районе, 12 – в Сарненском районе. Возраст больных от 3 до 83 лет.
При этом преодолели COVID-19 уже 1254 жителя области. За прошлые сутки выздоровели 42 человека.
Количество летальных случаев не изменилось – 46.
В работе лабораторий области остается 556 образцов.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 июня в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 – за сутки.