На Прикарпатье затопило "коронавирусную" больницу: Шмыгаль заявил о критической ситуации

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в городе Галич на Прикарпатье вследствие наводнения затопило больницу с больными коронавирусом. По его словам, затопление на западной Украине превосходит масштабы 2008 года.

Об этом он сообщил после первичной инспекции региона в среду, 24 июня, говорится в его Telegram-канале. Ситуация в регионе, по его словам, критическая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус", – сообщил он.

По словам Шмыгаля, далее он вместе с главой МВД и ГСЧС проинспектируют горный район, а после обеда состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где примут необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Отметим, летом 2008 года паводок на Закарпатье наделал убытков на 3-4 млрд гривен. Было подтоплено 40 601 жилой дом и 33 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мосто, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.