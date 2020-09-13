На Прикарпатье вандалы осквернили могилу воина ВСУ

Алексей Титофф Расследования 21:46, 13.09.2020 Обновлено: 21:46, 13.09.2020

В Калуше Ивано-Франковской области осквернили могилу украинского военного Богдана Гаврилива.

Об этом в Facebook сообщил глава Союза ветеранов АТО Калущини Александр Соколовский. Он отметил, что неизвестные сломали на могиле два флага – желто-голубой и красно-черный.

"Жаль, что там нет камер наблюдения. Просьба ко всем читателям моей страницы с Калуша, если кто-то знает за этот позорный поступок и содержит информацию на этих вандалов, пишите мне в личные сообщения", – написал Соколовский.

Скриншот

Богдан Гаврилив родился 1999 году в Калуше. В 2018 году прервав учебу поступил на военную службу по контракту. Был разведчиком 1-го батальона 80-й бригады. Погиб 4 марта 2019 года в результате минометного обстрела вблизи села Лебединское Волновахского района Донецкой области.

Богдан Гаврилив
Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лисичанске вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО.

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