На Прикарпатье в резиденции Зеленского незаконно проводят свадьбы. Видео

На территории президентской резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области, которая является закрытым режимным объектом, можно за деньги провести свадебную торжественную церемонию.

Об этом говорится в сюжете "4 канала", чьи журналисты выяснили, во сколько минимум обойдется незаконная свадьба в резиденции, где отдыхает глава государства.

Отмечается, что на территории резиденции еще во времена беглого экс-президента Виктора Януковича построили теннисный корт, а для Владимира Зеленского там оборудовали спортивную площадку.

Кроме того на территории есть вертолетная площадка, охотничьи угодья и лыжные трассы. В сюжете говорится, что президент Зеленский отдыхал в этой резиденции на рождественские праздники.

Журналисты выяснили, что за небольшие деньги на территории президентской закрытой резиденции можно провести свадебную церемонию. При этом гостей на закрытый объект проведут, как экскурсантов. По словам сотрудницы резиденции, за мероприятие из 8 человек возьмут 1 тысячу гривен, и плюс по 50 гривен за каждого нового гостя свыше. Сама аренда помещения будет стоить 1 тысячу гривен за ночь. Меню на праздничный стол обойдется в минимум 350 грн на человека. Также на территории резиденции есть коттеджи – 2 тысячи грн за сутки.

Отметим, что государственная организация "Резиденция "Синегора" располагается в селе Гута, Ивано-Франковской области, и находится в управлении Государственного управления делами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский праздновал новогодние праздники в резиденции "Синегора".